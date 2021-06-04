النرويج تستدعي سفير أميركا على خلفية معلومات حول التجسّس

المصدر: أوسلو ■ أ.ف.ب

استدعت أوسلو، أمس، سفير الولايات المتحدة بعد الكشف عن معلومات حول تجسّس أميركي على مسؤولين سياسيين من أربع دول أوروبية، بينها النرويج، كما أفادت وسائل إعلام نرويجية.

وقالت رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبرغ، بحسب ما نقلت عنها وكالة الإنباء «إن تي بي»، «أنا مسرورة لأن الأميركيين قالوا بوضوح إنهم غيّروا ممارساتهم عام 2014 بشأن مراقبة حلفاء، وإنهم يريدون التعاون معنا ومع آخرين لكشف ما حصل». وأضافت «لقد استدعينا (أمس) سفير الولايات المتحدة في أوسلو لمتابعة هذه الدعوة».

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