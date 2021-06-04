أوستن يبحث مع ولي العهد السعودي الأمن الإقليمي

المصدر: واشنطن ■ وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن وزير الدفاع، لويد أوستن، تحدث إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً التزام الولايات المتحدة بمساعدة المملكة في الدفاع عن أراضيها وشعبها.

وقال المتحدث باسم «البنتاغون»، جون كيربي، في بيان، إن أوستن والأمير محمد بن سلمان بحثا الأمن الإقليمي، لاسيما الجهود الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

وفي الوقت الذي أشاد فيه أوستن بنجاحات المملكة في التصدي لهجمات الحوثيين على الأراضي السعودية، ناقش مع الأمير محمد بن سلمان الجهود الثنائية الأميركية - السعودية لتعزيز دفاعات المملكة وقدراتها العسكرية، وفق بيان «البنتاغون».

وأكد أن السعودية محور مهم ومركز ثقل في الاستقرار الإقليمي، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة ستبقى ملتزمة بالحفاظ على حقها في الدفاع عن النفس.

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