المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية لمواجهة تفشي "كورونا"

المصدر: الرباط - وام

صادق مجلس الحكومة المغربية اليوم على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا حتى 10 يوليو المقبل لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السعيد أمزازي، قوله - في بيان صدر عقب اجتماع المجلس - إن القرار جاء حرصا من السلطات على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لإنتشار جائحة "كوفيد-19".

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