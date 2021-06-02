إغلاق صفحة مدونة ترامب بعد شهر على إطلاقها

المصدر: واشنطن - رويترز

حُذفت صفحة مدونة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، التي تم إطلاقها الشهر الماضي بعد حظر وسائل التواصل الاجتماعي الرئيسية له، من على موقعه الإلكتروني.

قال جيسون ميلر، مساعد ترامب، اليوم الأربعاء، إن الصفحة، التي كان اسمها "من مكتب دونالد جيه. ترامب" لن تعود.

أضاف ميلر في رسالة بالبريد الإلكتروني لـ"رويترز": "كانت مجرد إضافة للجهود الأوسع نطاقا التي نبذلها ونعمل عليها".

وأثار فريق ترامب منذ شهور خططا للرئيس الجمهوري السابق تتعلق بإطلاق منصة على وسائل التواصل الاجتماعي لكن مع تفاصيل لا تكاد تُذكر.

وقال ميلر "أتعشم أن يتوفر لديّ مزيد من المعلومات بخصوص الجهود الأوسع قريباً، لكن ليس لديّ معرفة دقيقة بخصوص الموعد".

وكانت صفحة المدونة، التي وُصفت بأنها مكان "للتحدث بحرية وأمان"، بمثابة وسيلة اتصال من جانب واحد تتضمن منشورات من ترامب يمكن الإعجاب بها ومشاركتها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مثل تويتر و"فيسبوك" التي ما زال ترامب محظورا عليها.

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