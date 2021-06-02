الأمم المتحدة: 91% من سكان «تيغراي» بحاجة إلى مساعدة غذائية

المصدر: جنيف ■ أ.ف.ب

أعلن برنامج الأغذية العالمي، أمس، أن 5.2 ملايين شخص، أي 91% من سكان إقليم تيغراي في إثيوبيا، بحاجة إلى مساعدة غذائية طارئة، موجهاً دعوة لجمع 203 ملايين دولار لزيادة مساعداته.

وصرّح المتحدث باسم البرنامج، تومسون فيري، خلال مؤتمر صحافي في جنيف، بأن البرنامج التابع للأمم المتحدة وزع مساعدات غذائية طارئة على أكثر من مليون شخص منذ بدء عمليات التوزيع في مارس الماضي بمناطق شمال غرب إقليم تيغراي وجنوبه، مضيفاً: «نشعر بقلق كبير حيال عدد الأشخاص الذين نراهم بحاجة إلى دعم غذائي ومساعدة غذائية عاجلة».

وبعد أكثر من ستة أشهر من شن عملية عسكرية، قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إنها ستكون سريعة، لاتزال المعارك متواصلة في الإقليم الذي يخيم عليه خطر المجاعة منذ أشهر عدة .

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