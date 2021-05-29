رومانيا تبدأ تطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاماً ضد كورونا

المصدر: بوخارست - د ب أ

بدأت رومانيا تطعيم الأطفال الذين يبلغون من 12 إلى 15 عاماً، اليوم السبت، قبل الحصول على الموافقة الرسمية من بروكسل.

وذكرت بوابة "هوت نيوز دوت أر أو" الإخبارية الإلكترونية أن محطتي تطعيم متنقلتين أقيمتا في متنزه عام في بوخارست لإعطاء الجرعات للأطفال. وتستخدم الوحدتان لقاح "بيونتك/فايزر"، ويجب أن يعطي الآباء أو الأوصياء موافقتهم.

وأعطت وكالة الأدوية الأوروبية أمس الجمعة الضوء الأخضر لتطعيم الأطفال من 12 إلى 15 عاما ولكن المفوضية الأوروبية لم تعط موافقتها بعد.

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