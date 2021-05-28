رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية تحصل على تعويض بـ145 ألف يورو بعد اتهامها بخيانة زوجها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

حصلت رئيسة وزراء إيرلندا الشمالية، والزعيمة المنتهية ولايتها للحزب الوحدوي، أرلين فوستر، على تعويض 125 ألف جنيه إسترليني (145 ألف يورو)؛ بعدما كسبت قضية ضد طبيب اتهمها على "تويتر" بخيانة زوجها.

وقال القاضي جيري مكاليندن بقراره في محكمة بلفاست، إن ”كريستشن ييسن الطبيب المعروف بظهوره في برامج الواقع البريطانية، أدلى بتصريحات تشهيرية جسيمة، في ديسمبر 2019، على تويتر“.

وانتقد القاضي الطبيب لتركه "التغريدة المسيئة" لمدة أسبوعين على حسابه الذي يتابعه 311 ألف مستخدم.

وأوضح القاضي أن ذلك تسبب ب"حزن وإذلال وإحراج وألم" لرئيسة حكومة إيرلندا الشمالية التي ترأس الحزب الوحدوي الديموقراطي المحافظ. كما شدد على أن ييسن "لم ينشر اعتذارا أو تراجعا".

وأعلنت أرلين فوستر، البالغة 50 عاما، الشهر الماضي أنها ستتنحى من رئاسة الحزب في نهاية مايو ومن منصبها كرئيسة للحكومة المحلية في نهاية يونيو. وواجهت فوستر تمردا داخل الحزب الوحدوي الديمقراطي مرتبطا بتداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المقاطعة البريطانية.

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