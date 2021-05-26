البيت الأبيض والكرملين: قمة بايدن وبوتين في 16 يونيو بجنيف

المصدر: عواصم ■ وكالات

أعلن البيت الأبيض، أمس، أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في 16 يونيو، في مدينة جنيف السويسرية.

وفي موسكو، أكد الكرملين أن الرئيسين الروسي والأميركي سيعقدان القمة في جنيف 16 يونيو، لمناقشة وضع العلاقات المضطربة بين موسكو وواشنطن.

وقال الكرملين في بيان إن الزعيمين سيناقشان العلاقات الثنائية، والمشكلات المتعلقة بالاستقرار النووي الاستراتيجي، وقضايا أخرى، من بينها التعاون في مكافحة «كوفيد-19» والصراعات الإقليمية.

ويأتي هذا الاجتماع الأول بين الرئيسين منذ تولي بايدن الرئاسة، وسط توتر حاد بين واشنطن وموسكو، على خلفية تبادل عقوبات واتهامات. وسيتم على هامش اجتماعات قادة مجموعة السبع وحلف شمال الاطلسي.

• الزعيمان سيناقشان العلاقات الثنائية ومشكلات الاستقرار النووي الاستراتيجي ومكافحة «كوفيد-19».

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