رئيس المجلس العسكري في ميانمار: سو تشي بخير وستظهر قريباً

المصدر: نايبيداو ■ رويترز

قال رئيس المجلس العسكري في ميانمار، مين أونغ هلاينغ، إن الزعيمة، أونغ سان سو تشي، التي أطاح بها الجيش، بصحة جيدة وستمثل أمام المحكمة في الأيام المقبلة، وذلك في أول مقابلة معه منذ انقلاب أول فبراير.

وفي مقتطفات نشرت أمس، قال هلاينغ عبر رابط فيديو مع قناة «فينيكس» التلفزيونية التي تبث باللغة الصينية: «أونغ سان سو تشي في منزلها وبصحة جيدة، ستمثل أمام المحكمة في غضون أيام قليلة». ومن المقرر أن تمثل سو تشي أمام المحكمة، غداً، في العاصمة نايبيداو، ولم تمثل أمام القضاء حتى الآن.

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