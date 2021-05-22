انتشال 5 جثث و10 ناجين من تحت أنقاض نفق في غزة

المصدر: غزة ■ أ.ف.ب

أعلن مسعفون وشهود عيان أنه تم أمس انتشال خمس جثث وعشرة ناجين من تحت أنقاض نفق في منطقة خانيونس في غزة قصفه الطيران الإسرائيلي خلال المواجهات.

وقال نائب رئيس الدفاع المدني في غزة رائد الدهشان: «نعمل في رفع الركام للبحث عن مفقودين تحت الانقاض» بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع عدد القتلى في القطاع إلى 243 بعد عمليات انتشال جثث المفقودين. وقالت الوزارة في بيان، إن من بين إجمالي القتلى 66 طفلاً و39 سيدة و17 مسناً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news