إسرائيل توجه رسالة إلى السيسي

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

وجهت إسرائيل رسالة إلى الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين، دخل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة بجهود ووساطة مصرية.

وقالت سفارة إسرائيل في مصر على حسابها بموقع "فيسبوك"، إنها "تتوجه بالشكر والتقدير لمجهودات المسؤولين في التوصل إلى قرار وقف إطلاق النار، وعلى رأسهم القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي".

وأضافت "نتمنى أن يعم السلام على إسرائيل وعلى المدنيين في غزة".

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