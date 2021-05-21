تجدد المعارك على الحدود الشرقية للسودان

أفاد تقرير إخباري سوداني بأن الجيش السوداني استعاد، أول من أمس، مساحات زراعية جديدة كانت بيد الميليشيات الإثيوبية على الحدود الشرقية، وذلك بعد اشتباكات شرسة.

ونقل موقع «سودان تريبيون» عن مصادر عسكرية موثوقة أن القوات المسلحة وقوات الاحتياط تمكنت من استرجاع نحو 20 ألف فدان، بعد معارك قوية استمرت ساعات.

ودارت المعارك الحامية شرق منطقة سندس بمحلية القلابات الشرقية، وشرق جبل طيارة.

واستعادت القوات المسلحة في سياق حملتها هذه خمس مستوطنات كان يسيطر عليها كبار المزارعين والميليشيات الإثيوبية منذ عام 1995.

وبحسب المصادر، فإن المعارك خلّفت عشرات القتلى وسط الميليشيات والقوات الإثيوبية.

وتشهد حدود السودان وإثيوبيا توتراً عسكرياً منذ نوفمبر الماضي، عندما أعاد الجيش السوداني نشر قواته في أراضي الفشقة، واسترد مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي ظلت مجموعات إثيوبية تفلحها تحت حماية الميليشيات لأكثر من 25 سنة.

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