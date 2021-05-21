البحرين تقصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على اللقاح

قالت البحرين، أمس، إنها ستقصر دخول معظم الأماكن العامة على الحاصلين على تطعيم واقٍ من فيروس كورونا، وذلك بعد بلوغ حالات الإصابة مستوى مرتفعاً في المملكة، التي تشهد تدفق الزوار من السعودية، بعد معاودة فتح طريق سريع بين البلدين هذا الأسبوع.

وعزا وكيل وزارة الصحة، وليد المانع، الزيادة إلى التجمعات الكبيرة في المنازل خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وكذلك إلى زيادة الاختبارات والفحوص.

واعتباراً من 21 مايو، لن يتمكن سوى من تتجاوز أعمارهم 18 عاماً، ممن أتموا 14 يوماً من حصولهم على الجرعة الثانية من اللقاح أو من تعافوا من الفيروس، من دخول المراكز التجارية، مع استثناء متاجر التجزئة والبنوك والصيدليات والمستشفيات.

وقال المانع في تصريحات نشرت على موقع الوزارة على «تويتر»: «نحث الجميع على الإقبال على التطعيم، ومواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية من أجل البحرين».

دبي Àرويترز

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