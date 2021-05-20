الرئيس اللبناني يعيّن زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة

المصدر: بيروت ■ رويترز

أفادت الرئاسة اللبنانية في حسابها على «تويتر»، أمس، بأن الرئيس ميشال عون، وقّع مرسوماً بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته.

وطلب وهبة إعفاءه من منصبه، أمس، بعد أن تسببت تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي.

واستدعت الإمارات والسعودية والكويت والبحرين سفراء لبنان وقدمت شكاوى رسمية.

وستحتفظ عكر بمنصبها وزيرة للدفاع في حكومة تصريف الأعمال، إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة.

وتهدد تصريحات وهبة جهود لبنان، الذي يواجه أزمة اقتصادية طاحنة، لتحسين العلاقات مع دول الخليج.

وقال وهبة بعد اجتماعه مع الرئيس ميشال عون إنه قدم استقالته «في ضوء التطورات الأخيرة والملابسات التي رافقت الحديث الذي أدليت به إلى إحدى المحطات التلفزيونية».

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