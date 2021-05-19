تعيين زينة عكر وزيرة لخارجية لبنان بالوكالة

المصدر: بيروت - رويترز

أعلنت الرئاسة اللبنانية اليوم الأربعاء بأن الرئيس ميشال عون وقع مرسوما بتعيين وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وزيرة للخارجية والمغتربين بالوكالة خلفاً لشربل وهبة الذي قدم استقالته.

وطلب وهبة إعفاءه من منصبه اليوم الأربعاء بعد أن تسببت تصريحاته خلال مقابلة تلفزيونية في توتر العلاقات مع دول عدة.

وستحتفظ عكر بمنصبها كوزيرة للدفاع في حكومة تصريف الأعمال إلى جانب توليها حقيبة الخارجية بالوكالة.

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