4800 مهاجر يعودون من إسبانيا إلى المغرب

المصدر: مدريد - د ب أ

من بين آلاف المهاجرين الذين تدفقوا إلى جيب سبتة الإسباني في شمال أفريقيا من المغرب المجاورة وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين البلدين، غادر أكثر من نصفهم سبتة مرة أخرى.

وقالت وزارة الداخلية الإسبانية إنه حتى اليوم الأربعاء، أعيد نحو 4800 شخص، مشيرة إلى أن الكثيرين غادروا طواعية.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تمكن نحو 8 آلاف شخص من السباحة حول السياج الحدودي إلى منطقة سبتة الإسبانية - أي إلى الاتحاد الأوروبي - بعد أن علقت المغرب فجأة الضوابط الأمنية على ساحل البحر المتوسط.

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