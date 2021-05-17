السعودية ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح "قريباً"

المصدر: الرياض - وكالات

أعلن رئيس الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن المملكة تتجه إلى فتح أبوابها من جديد أمام السياح الأجانب قريباً، بعد قرارها البدء في تخفيف القيود على السفر.

وللمرة الأولى منذ مارس 2020 سمحت السعودية، اليوم الاثنين، بسفر المواطنين السعوديين الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19 قبل فترة لا تقل عن أسبوعين من موعد السفر، ومن أصيبوا بالفيروس وتعافوا خلال الأشهر الستة الأخيرة ومن هم دون الثامنة عشرة.

ولكن رئيس الهيئة السعودية كشف لـ"رويترز" أن "المملكة ستفتح أبوابها من جديد لاستقبال السياح الأجانب هذا العام"، وتوقع أن يصدر الإعلان بهذا الشأن قريبا جداً".

ولفت إلى أن السعودية "تسعى إلى الوصول بعدد السياح إلى 100 مليون سنويا بحلول عام 2030".

ولا يزال هناك 13 دولة تحظر السلطات سفر السعوديين إليها دون إذن مسبق سواء عن طريق رحلات مباشرة أو غير مباشرة بسبب مخاطر كوفيد-19. وتشمل عددا من الدول عالية الخطورة، بما في ذلك لبنان واليمن وإيران وتركيا والهند.

وأعلنت السعودية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 30 مليون نسمة، رصد 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا، الأحد، ليرتفع عدد المصابين الإجمالي إلى 433094 مصابا، توفي منهم 7162 شخصا.

وأشارت السلطات، الأحد، إلى أنه تم استخدام 11.5 مليون جرعة من اللقاح حتى الآن.

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