غوتيريس يحذّر من أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها» في الشرق الأوسط

المصدر: الامم المتحدة - أ ف ب

حض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأحد على وقف فوري لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين، منبها مجلس الأمن الى أن القتال يمكن أن يتطور إلى أزمة إقليمية «لا يمكن احتواؤها».

وقال غوتيريس في مستهل اجتماع للمجلس «يجب أن يتوقف القتال. يجب أن يتوقف فورا»، واصفا العنف الذي أودى بنحو 200 شخص خلال الأسبوع بأنه «مروع للغاية».

وأضاف أن التصعيد «يمكن أن يؤدي الى أزمة أمنية وإنسانية لا يمكن احتواؤها والى تعزيز التطرف، ليس في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل فحسب، بل في المنطقة برمتها».

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