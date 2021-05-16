غزة.. أعلى حصيلة يومية لتبادل القصف بين إسرائيل والفلسطينيين

المصدر: غزة - أ ف ب

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 33 فلسطينيا في الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة الأحد في أعلى حصيلة يومية لتبادل القصف بين إسرائيل والجماعات الفلسطينية منذ الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان الأحد «استشهد 33 منذ الفجر بينهم ثمانية أطفال و12 سيدة». وأكدت الوزارة في بيان منفصل ارتفاع حصيلة القتلى منذ الإثنين إلى «181 شهيدا بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة» مشيرة إلى أن هذه الأرقام مرشحة للازدياد.

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