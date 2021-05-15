2500 شخص يتظاهرون في مدريد دعماً للفلسطينيين

المصدر: مدريد - أ ف ب

تظاهر نحو 2500 شخص دعماً للفلسطينيين في مسيرة بوسط مدريد في ظلّ استمرار التصعيد العسكري بين حركة حماس وإسرائيل، وفق ما قالت الشرطة الإسبانية.

ورفع المشاركون وبينهم عدد كبير من الشابات، لافتات كتب عليها: "القدس عاصمة أبدية لفلسطين"، وهتفوا في مسارهم من محطة اتوشا إلى ساحة دي سول قائلين: "ليست حربا، إنّها إبادة".

ولفّ العديد من الشبان أنفسهم بأعلام فلسطينية.

وأظهر أحدث إحصاء للسلطات الفلسطينية مقتل 139 شخصا، بينهم 39 طفلا، وإصابة ألف آخرين في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ الاثنين الماضي، وفي المقابل تمّ إطلاق أكثر من 2300 صاروخ على إسرائيل منذ الاثنين، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص، بينهم طفل وجندي، وإصابة أكثر من 560، بحسب فرق الإغاثة.

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