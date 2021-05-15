وكالة أسوشييتد برس تبدي "صدمتها" للضربة الإسرائيلية التي استهدفت مكتبها في غزة

المصدر: واشنطن- أ ف ب

أعربت وكالة أسوشييتد برس للأنباء، اليوم السبت، عن "صدمتها وارتياعها" إثر تدمير الجيش الإسرائيلي عبر ضربة جوية مبنى يحوي مكتبها ومكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة.

وقال المدير التنفيذي للوكالة غاري برويت في بيان: "هذا تطور مقلق للغاية. لقد تفادينا بصعوبة خسائر فادحة في الأرواح".

وأضاف: "العالم سيكون أقل اطلاعا على ما يحدث في غزة بسبب ما جرى اليوم".

ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل ضمان "سلامة وأمن الصحفيين" بعد أن دمر الجيش الإسرائيلي البرج الذي يضم مكاتب إعلامية.

وقالت ساكي على تويتر: "تواصلنا مباشرة مع الإسرائيليين لضمان أن سلامة وأمن الصحفيين ووسائل الإعلام المستقلة مسؤولية أساسية".

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