بالفيديو.. أعلن وفاة ملكة بريطانيا على الهواء.. مذيع يعتذر عن ارتكاب خطأ فادح

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أعلن مقدم البرامج التلفزيونية البريطاني أليستر كامبل، عن طريق الخطأ وفاة الملكة إليزابيث الثانية (95 عامًا) على قناة ITV خلال برنامج "صباح الخير بريطانيا"(Good Morning Britain)، حيث أخطأ كامبل بعد أن ارتبك بشأن زوج الملكة الأمير فيليب، الذي توفي في التاسع من إبريل الماضي، حيث قال على الهواء أن الملكة توفيت بدلاً من أن يقول زوجها الأمير فيليب.

وارتكب كامبل خطأه خلال مقابلة مع الممثل فيني جونز. وبعد لحظات قليلة من العبارة المنطوقة، أدرك الصحافي ما حدث، حيث قاطع المحادثة مع الفنان واعتذر للجمهور.

وقال أليستر "تحدثنا كثيرا عن الأمير فيليب بعد وفاة الملكة".

بعد لحظات قليلة، قاطع أليستر مقابلة فيني ليصحح خطأه قائلاً: "هل يمكنني أن أقول شيئًا، أعتقد أنني قد أعلنت عن طريق الخطأ وفاة الملكة"، وتابع "بالطبع أعني الأمير فيليب".

وقالت زميلته في الحلقة "أعتقد أن الناس فهموا ما قلته".

واندفع الجمهور إلى وسائل التواصل الاجتماعي للإشارة إلى الخطأ، بعدهم ليعلن أن الملكة توفيت بناءً على ما ذكره كامبل،وآخرين شككوا في صحة ما ذكره.

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