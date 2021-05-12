إصابات كورونا عالمياً 159 مليوناً.. وإعطاء 1.32 مليار جرعة لقاح

المصدر: عواصم ■ وكالات

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 159 مليوناً حتى صباح أمس، فيما وصل عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم إلى 1.32 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوافرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 158 مليوناً و957 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 95 مليوناً، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة ملايين و303 آلاف حالة.

وفي ما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و319 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم. وفي السعودية أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بكورونا إلى 7098.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة العمانية أمس، تسجيل 10 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا، و576 حالة إصابة، وتعافي 784 حالة.

وأعلنت روسيا الاتحادية أمس، تسجيل 8115 إصابة جديدة و329 حالة وفاة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل انخفاضاً في عدد الاصابات وارتفاعاً طفيفا في حالات الوفاة.

وفي فيينا أعلن رئيس وزراء النمسا، سباستيان كورتس، إزالة معظم القيود المعمول بها حالياً بسبب وباء كورونا، وإعادة فتح البلاد بشكل كامل اعتباراً من 19 مايو الجاري، وعودة عمل المطاعم والمقاهي والفنادق وتنظيم الفعاليات وممارسة جميع الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية في ظل إجراءات احترازية جديدة.



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