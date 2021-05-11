اتفاق بين الهند و«إيفا فارما» المصرية

المصدر: القاهرة ■ رويترز

قالت شركة إيفا فارما المصرية للأدوية في بيان صحافي، أمس، إنها وقعت اتفاقاً مع السفارة الهندية في القاهرة لتوريد نحو 300 ألف جرعة علاج من عقار «ريمديسيفر إيفا فارما» المستخدم لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وحقق «ريمديسيفر» الذي ابتكرته شركة جيلياد ساينسز الأميركية بعض النتائج الإيجابية في تجارب على المصابين.

وتعمل «إيفا فارما» في 41 دولة بأنحاء العالم وتنتج أكثر من 350 ألف عبوة دواء يومياً.

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