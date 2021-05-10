وكالات أنباء: اندلاع حريق في ساحة المسجد الأقصى

المصدر: القدس - وكالات

اندلع حريق مساء اليوم الإثنين، في ساحة المسجد الاقصى في القدس الشرقية المحتلة، حيث كان آلاف المصلين يؤدون الصلاة، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس"، ولم تعرف أسباب الحريق حتى الآن.

ومن جانبها، نقلت "رويترز" عن شهود عيان قولهم إن النيران اشتعلت في شجرة خارج المسجد الأقصى، ولكن سرعان ما تم إخمادها دون أن تلحق أي أضرار بالمسجد وذلك في ظل تصاعد حدة التوتر في القدس.

ووقعت في وقت سابق اليوم الاثنين مواجهات بين فلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية في ساحة الأقصى خلفت أكثر من 300 جريح.

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