«حكماء المسلمين» يدعو إلى التحرك لوقف التوتر في القدس

المصدر: أبوظبي ■ وام

دعت الأمانة العامة لمجلس حكماء المسلمين المجتمع الدولي إلى التحرك بجدية لوقف التوتر في القدس الشريف عقب المواجهات العنيفة أخيراً.

وحذّرت الأمانة العامة للمجلس في بيان لها أمس، من تنامي مشاعر الكراهية بين أصحاب الأديان، مما يتيح الفرصة أمام صناع الخطاب المتطرف لاستغلالها في الترويج للكراهية والتشدد.

وقال أمين عام مجلس حكماء المسلمين سلطان فيصل الرميثي، إن استخدام العنف وخطابات التحريض غير مقبول ويتنافى مع دعوتنا الدائمة لتغليب صوت العقل والحكمة.. مشيراً إلى أهمية الالتزام بالمواثيق الدولية المتعلقة باحترام وحماية دور العبادة.

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