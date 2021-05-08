مسؤول بالخارجية السعودية يؤكد إجراء محادثات مباشرة مع إيران

المصدر: دبي -رويترز

قال مدير إدارة تخطيط السياسات في وزارة الخارجية السعودية السفير رائد قرملي، أمس، إن المحادثات بين المملكة العربية السعودية وإيران تهدف إلى خفض التوتر في المنطقة، لكن من السابق لأوانه الحكم على النتيجة، مضيفاً أن الرياض تريد أن ترى «أفعالاً يمكن التحقق منها».

وأضاف قرملي لوكالة «رويترز»: «نأمل في نجاح المحادثات، لكن من السابق لأوانه التوصل إلى أي استنتاجات محددة».

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