طائرة إماراتية رابعة تحمل لقاحات «كوفيد-19» تصل إلى دمشق

المصدر: دمشق - وام

وصلت إلى دمشق، أمس، طائرة مساعدات إماراتية رابعة، على متنها كميات كبيرة من لقاحات «كوفيد-19»، سيّرتها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السوري، لدعم قدرة القطاع الصحي السوري على مواجهة تداعيات جائحة «كورونا»، وتعزيز الإجراءات الوقائية للحد من تفشيها.

وتستهدف هذه اللقاحات حماية العاملين بالخطوط الأمامية بالمجال الطبي على الساحة السورية، وأصحاب الحالات الإنسانية الصعبة، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، والأشخاص في أماكن النزوح، من تداعيات الجائحة وآثارها الصحية.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة دولياً، وتعزيزاً للمبادرات التي تضطلع بها الدولة بتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس «كورونا».

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