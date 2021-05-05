مصرع دبلوماسية سويسرية في إيران

المصدر: طهران - رويترز

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن موظفة كبيرة بالسفارة السويسرية في طهران توفيت، أمس، إثر سقوطها من مبنى مرتفع تسكنه في شمال العاصمة.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية عن متحدث باسم أجهزة الطوارئ قوله إن الموظفة تبلغ من العمر 51 عاماً، فيما قالت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية، نقلاً عن مراسلها، إن الموظفة هي ثاني أكبر مسؤول بالسفارة السويسرية، وكانت تعيش في الطابق رقم 18 بالمبنى، وذكرت أنها تبلغ من العمر 52 عاماً.

ولم يورد أي من التقريرين تفاصيل أخرى عن ملابسات وفاتها.

وأكدت وزارة الخارجية السويسرية وفاة موظفة بسفارتها في إيران، وقال وزير الخارجية السويسري، إجنازيو كاسيس، إن وزارته على اتصال بأسرة السيدة، وأعرب عن تعازيه.

وتمثل سويسرا المصالح الدبلوماسية للولايات المتحدة في إيران منذ قطع العلاقات بين واشنطن وطهران، بعد فترة وجيزة من قيام الثورة الإيرانية عام 1979.

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