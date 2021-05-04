العثور على أسطوانات أكسجين "مفخخة" في العراق

المصدر: بغداد - د ب أ

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الثلاثاء العثور على أسطوانات أكسجين مفخخة وعبوتين ناسفتين بمحافظة نينوى (400 كم شمال بغداد).

وقالت خلية الإعلام، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم: "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت قوة من قيادة عمليات نينوى، واجب بحث وتطهير المنطقة جنوبي مدينة الموصل، وعثرت القوة على كمية من أسطوانات الأكسجين المفخخة، وتم تفجيرها من مفارز المعالجة".

وأشار البيان إلى أن قوة ضمن قيادة عمليات غرب نينوى عثرت على قذيفتي هاون 180 ملم وعبوتين ناسفتين محليتي الصنع وتم تفجيرهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news