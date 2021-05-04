15 قتيلاً في هجوم لـ «طالبان» غرب أفغانستان

المصدر: كابول ■ وكالات

لقي ما لا يقل عن 15 فرداً من قوات الأمن الأفغانية حتفهم في هجمات لـ«طالبان» في إقليمين غرب البلاد، حسبما أفاد مسؤولون محليون أمس.

وقال حاكم إقليم فرح، تاج محمد جهيد، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن سبعة جنود على الأقل قتلوا في هجوم على موقع للجيش في الإقليم.

وبحسب عدد من المسؤولين، فجر المسلحون قاعدة أمامية في قرية شيوان بمنطقة بالا بولوك عبر زرع متفجرات تحت الأرض في نفق حفروه من منزل قريب.

وأعلنت «طالبان» مسؤوليتها عن الهجوم قائلة إنها استولت على أسلحة من نقطة التفتيش.

في غضون ذلك، قال مسؤولون إن أكثر من 100 مسلح من «طالبان» شنوا هجوما ليلياً في إقليم هرات، وفجروا سيارتين مفخختين. وقال مسؤول أمني في المنطقة، إن ثمانية أفراد من قوات الأمن الحكومية قتلوا وأصيب أربعة آخرون خلال الاشتباكات.

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