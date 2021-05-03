وزير جديد للاقتصاد ومستشار للملك في السعودية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ليل الأحد الاثنين، أوامر ملكية شملت عددا من التعيينات.

وأمر الملك سلمان بتعيين الأمير سلطان بن سلمان مستشارا خاصا لخادم الحرمين الشريفين، كما تعيينه رئيسا لمجلس أمناء مؤسسة الملك سلمان غير الربحية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

وجاء الأمر الملكي الآخر بتعيين فيصل بن فاضل بن محسن الإبراهيم، وزيرا للاقتصاد والتخطيط.

كما أصدر العاهل السعودي أوامر ملكية أخرى، على النحو التالي:

تعيين المهندس عبد الله بن عامر السواحة رئيسا لمجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء.

تعيين الدكتور خالد بن عبدالله السبتي مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بمرتبة وزير.

إعفاء الدكتور أحمد بن محمد بن أحمد العيسى من رئاسة مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب وتعيين خالد بن عبدالله السبتي بدلا منه.

تعيين أحمد بن محمد بن علي الصويان، محافظا لهيئة الحكومة الرقمية بالمرتبة الممتازة.

تعيين إيمان بنت هباس بن سلطان المطيري، نائبا لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة

تعيين بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب مساعداً لوزير التجارة بالمرتبة الممتازة.

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