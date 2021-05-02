إصابة ثلاثة إسرائيليين في هجوم بالضفة الغربية

المصدر: الضفة الغربية - د ب أ

أصيب ثلاثة إسرائيليين في هجوم مسلح بالضفة الغربية اليوم الأحد، اثنان منهم في حالة خطرة، حسبما قال أطباء.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم إطلاق أعيرة نارية من مركبة في تقاطع جنوب مدينة نابلس الفلسطينية قبل أن يتمكن المهاجم أو المهاجمون من الفرار.

وفي وقت سابق، أطلق جنود إسرائيليون في الضفة الغربية النار على امرأة فلسطينية بزعم "اقترابها منهم بسكين"، وذكرت تقارير إعلامية أن المرأة أصيبت بجروح خطيرة ونقلت إلى المستشفى.

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