18 ألف إصابة جديدة بـ«كورونا» في ألمانيا

المصدر: برلين - د ب أ

أعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني اليوم السبت أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت 18 ألفا و935 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، فضلا عن 232 حالة وفاة جراء الفيروس.

وأضاف المعهد أن إجمالي عدد حالات الإصابة التي تم تسجيلها بفيروس كورونا المستجد منذ بدء تفشيه في ألمانيا ربيع العام الماضي وصل إلى ثلاثة ملايين و400 ألفا و532 حالة، لافتا إلى أن إجمالي العدد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير، نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها، أو تسجيلها.

وتابع المعهد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ نحو ثلاثة ملايين و12 ألف و100 شخص، فيما ارتفع إجمالي عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس إلى 83 ألفا و82 شخصا.

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