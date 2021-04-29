الاستماع إلى شهود جدد في جريمة انفجار مرفأ بيروت

المصدر: بيروت - د.ب.أ

استمع المحقق العدلي اللبناني القاضي طارق البيطار، إلى إفادات ثلاثة شهود لم يسبق أن تم الاستماع إليهم من قبل في سياق التحقيقات الجارية بشأن جريمة انفجار مرفأ بيروت. وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» أمس، أن القاضي البيطار سيحدد جلسات أخرى متلاحقة لشهود آخرين قبل البدء بجلسات التحقيق مع المدعى عليهم من غير الموقوفين بالملف.

يُذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 6000، وتشريد نحو 300 ألف شخص.

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