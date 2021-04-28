تحقيق رسمي في تجديد شقة رئيس وزراء بريطانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت المفوضية البريطانية للانتخابات، الأربعاء، فتح تحقيق بشأن تجديد شقة رئيس الوزراء بوريس جونسون في داونينغ ستريت، بعدما اتهم بتمويل الأشغال من أموال تبرعات.

وقالت المفوضية: "نحن مقتنعون الآن بوجود أسباب معقولة تدعو للشك في حدوث انتهاك أو أكثر، لذلك سنواصل هذا العمل بشكل تحقيق رسمي لتحديد ما إذا كان الأمر كذلك"، بعد تقييم معلومات قدمها لها حزب المحافظين الشهر الماضي.

وتعرض جونسون لضغوط متزايدة لتفسير من قام بتمويل تجديد مقر إقامته الرسمي، بعدما قال كبير مستشاريه السابق إنه ربما خالف قواعد التبرعات السياسية.

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