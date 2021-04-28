آخر تطورات الترشح للانتخابات الرئاسية السورية

المصدر: دمشق - سانا

وافق مجلس الشعب السوري، اليوم بالأكثرية على دعوة بعض برلمانات الدول لمواكبة عملية انتخاب رئيس الجمهورية العربية السورية والاطلاع على مجريات سيرها.

والبرلمانات التي ستتم دعوتها لمواكبة الانتخابات الرئاسية هي من دول الجزائر وسلطنة عمان وموريتانيا وروسيا وإيران وأرمينيا والصين وفنزويلا وكوبا وبيلاروسيا وجنوب أفريقيا والإكوادور ونيكاراغوا وبوليفيا.

وأعلن رئيس مجلس الشعب السوري حموده صباغ تبلغ المجلس من قبل المحكمة الدستورية العليا اليوم بتقديم 10 طلبات ترشح جديدة إلى منصب رئيس الجمهورية من "أحمد غياث محمد شفيق صيداوي وطليع صالح ناصر وبشير محمد البلح وخالد عيسى العيسى وفايز كمال جحا وسام الدين عبدالرحمن عثمان ومحمد حبيب عروس وجبر محمود خلوف ومعين أحمد إبراهيم وحسن ربيع الرويلي"، ليرتفع عدد طلبات الترشح إلى 51.

وكان صباغ أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية تطبيقاً لأحكام الدستور السوري اعتباراً من يوم 19 أبريل الجاري ويستمر تقديم طلبات الترشح إلى المحكمة الدستورية العليا حتى نهاية الدوام الرسمي من اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021.

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