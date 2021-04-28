موسكو تطرد 7 دبلوماسيين أوروبيين بسبب "تضامن" بلدانهم مع براغ في قضية تجسس

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء طرد سبعة دبلوماسيين من أربع دول من الاتحاد الأوروبي قامت مؤخرا بطرد دبلوماسيين روس تضامنا مع الجمهورية التشيكية في قضية تجسس.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيانين أنه يتعين على ثلاثة دبلوماسيين من سلوفاكيا واثنين من ليتوانيا وواحد من إستونيا وواحد من لاتفيا مغادرة روسيا قريبا، منددة بما وصفته "تضامن زائف" مع براغ.

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