إصابات كورونا في مصر تتجاوز الألف لأول مرة منذ 8 يناير

المصدر: القاهرة - رويترز

سجلت مصر 1003 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و61 وفاة أمس الثلاثاء، ارتفاعا من 991 إصابة و58 وفاة أول من أمس الاثنين.

وهذه هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها إصابات مصر بالفيروس حاجز الألف منذ الثامن من يناير الماضي، عندما رصدت 1001 إصابة.

وكانت هيئة الدواء المصرية أعلنت، الاثنين، منح الترخيص الطارئ لاستخدام لقاح كورونا فاك من إنتاج شركة سينوفاك الصينية للوقاية من فيروس كورونا.

وتلقت مصر حتى الآن شحنات لقاحي سينوفارم وأسترا زينيكا وقالت إنها تستعد لإنتاج ما يصل إلى 80 مليون جرعة من لقاح سينوفاك محليا. ومنحت أيضا الموافقة للقاح سبوتنيك الروسي.

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