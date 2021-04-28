الفلبين تحظر دخول القادمين من الهند

المصدر: مانيلا - د ب أ

أعلن هاري روكي المتحدث باسم الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، مساء أمس، أنه سوف يتم حظر دخول القادمين من الهند أو الذين زاروها خلال الـ14 يوما الماضية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث القول إن الحظر سيسري من 29 أبريل الجاري حتى 14مايو المقبل.

وأوضح أن من يصلون قبل 29 أبريل الجاري يجب أن يخضعوا لحجر صحي صارم وبروتوكلات اختبارات.

وقد أظهرت بيانات وزارة الصحة الهندية تسجيل 323 ألفا و144 حالة إصابة جديدة و2771 حالة وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 6ر17 مليون، والوفيات إلى197 ألفا و894 .

وفي أسوأ تفش على الإطلاق، تسجل الهند أكثر من 300 ألف حالة إصابة يوميا منذ يوم الخميس الماضي، عندما تجاوزت الرقم القياسي السابق للإصابات اليومية والمسجل في الولايات المتحدة في كانون ثان/يناير، والذي كان 300 ألفا و300 حالة. وسجلت البلاد أيضا أعلى حصيلة يومية للوفيات بسبب كورونا خلال الأسبوع الماضي.

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