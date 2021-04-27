الرئيس الجزائري ينهي مهام وزير البريد

المصدر: الجزائر - د ب أ

قالت رئاسة الوزراء في الجزائر إن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، أنهى اليوم الثلاثاء، مهام وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، إبراهيم بومزار.

وأوضح مصدر، أن رئيس الجمهورية الجزائرية كلف سيد أحمد فروخي وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية بنيابة مهام وزير البريد والـمواصلات السلكية واللاسلكية.

كان عمال البريد في الجزائر قد نظموا إضرابا في الفترة الاخيرة احتجاجا على ظروفهم المهنية في وقت لا تزال مكاتب البريد تشهد نقصا في السيولة.

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