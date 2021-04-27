احتجاز 7 أشخاص بفرنسا للاشتباه في تمويل الإرهاب

المصدر: باريس - د ب أ

ألقت السلطات الفرنسية القبض على سبعة أشخاص بتهمة عضويتهم في شبكة إرهابية منظمة لتحويل الأموال إلى سورية، بحسب مصادر في الجهاز القضائي الفرنسى اليوم الثلاثاء.

وتتراوح أعمار الرجال بين 28 و 48 عامًا، وكانوا يعيشون جميعا في منطقة ستراسبورج قبل اعتقالهم، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "ديرنيير نوفيل دي ألزاس" الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أن معظم الرجال من جورجيا، على الرغم من أن أحدهم من روسيا.

ويخضع المحتجزين السبعة لتحقيقات بتهم "الانتماء إلى جماعة إرهابية وتمويل الإرهاب".

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