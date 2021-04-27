مقتل قائد بالحرس الثوري الإيراني في "حادث أمني"

المصدر: طهران - د ب أ

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل قائد بالحرس إثر "حادث أمني" شمال غربي البلاد.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن العلاقات العامة والإعلام لفيلق "شهداء أذربيجان غربي" للحرس الثوري أن قائد الكتيبة 310 التابعة للحرس الثوري في مدينة اشنوية الرائد وحيد زرافشان لقي حتفه ظهر أمس الاثنين.

وأضافت أنه لقي حتفه "خلال أداء مهمته إثر حادث أمني".

ولم يتوافر على الفور المزيد من التفاصيل.

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