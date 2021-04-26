روسيا تتجاوز حاجز الـ 4 ملايين حالة شفاء من "كورونا"

تجاوز عدد المرضى المتعافين من فيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 4 ملايين شخص ، وذلك بعد تماثل 6631 مريضا للشفاء التام ومغادرتهم المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من كورونا إلى 4 ملايين و 394 ألفا و 639 شخصا.

وأعلنت السلطات الصحية الروسية في تقريرها اليومي عن تسجيل 8803 إصابات جديدة بالفيروس خلال اليوم الأخير ، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها 4 ملايين و771 ألفا و372 إصابة وتسجيل 356 حالة وفاة خلال آخر 24 ساعة ، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الوباء في البلاد إلى 108 آلاف و588 حالة وفاة .