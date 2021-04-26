332 وفاة و8780 إصابة بـ«كورونا» في روسيا

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

أعلنت السلطات الصحية في روسيا أمس، تسجيل 332 حالة وفاة و8780 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ونقل موقع قناة «آر تي عربية» الروسية عن مركز العمليات الخاص بمكافحة انتشار فيروس كورونا، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 108232 حالة. كما ارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بـ«كورونا» في البلاد إلى أربعة ملايين و762569 إصابة. وتماثل 7540 للشفاء خلال اليوم الماضي، ما رفع إجمالي المتعافين إلى أربعة ملايين و388008 حالات.

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