عشرات القتلى في اشتباكات "أمهرة" بإثيوبيا

المصدر: أديس أبابا - رويترز

قال المسؤول المعني بالتحقيق في الشكاوى بالحكومة الإثيوبية اليوم الأحد إن عدد قتلى الاشتباكات التي وقعت قبل 10 أيام بين أكبر مجموعتين عرقيتين في إثيوبيا، أورومو وأمهرة، في منطقة أمهرة بشمال البلاد قد يصل إلى 200 قتيل ارتفاعا من التقارير السابقة عن 50 على الأقل.

وقال سكان ومسؤولون في منطقة أوروميا الخاصة، وهي منطقة في أمهرة يسكنها غالبية من عرق الأورومو، وبلدة أتاي إن اشتباكات دامية وقعت في المنطقة في 16 أبريل الجاري.

وقال كبير محقق الشكاوي في إثيوبيا، إندال هايلي، لرويترز: "وفقا للمعلومات التي أبلغنا بها النازحون فإننا نقدر أن ما يصل إلى 200 شخص ربما لقوا حتفهم من المنطقتين لكننا ما زلنا بحاجة للتحقق من العدد".

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