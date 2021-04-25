الولايات المتحدة ترفع تعليق استخدام لقاح «جونسون آند جونسون»

المصدر: نيويورك Àد.ب.أ

رفعت السلطات في الولايات المتحدة تعليق استخدام اللقاح المضاد لفيروس كورونا (كوفيد-19)، الذي تنتجه شركة جونسون آند جونسون، بعد «مراجعة سلامة شاملة».

وتم رفع التعليق المؤقت بعد نحو 10 أيام من مطالبة إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة على الأمراض بوقف التطعيم باللقاح كإجراء احترازي، بعد تقارير عن ست حالات إصابة بجلطات الدم، وفقاً لبيان مشترك.

وقال البيان: «بعد مراجعة شاملة للسلامة، قرّرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية والمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها رفع التعليق المؤقت الموصى به، بشأن استخدام لقاح شركة جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة، ويجب استئناف استخدامه».

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