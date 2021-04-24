النطق بالعقوبة في قضية الشرطي المدان بقتل جورج فلويد في 16 يونيو
أعلنت محكمة أميركية الجمعة أنّها ستعقد في 16 يونيو جلسة النطق بالعقوبة في حقّ الشرطي السابق الأبيض ديريك شوفين الذي أُدين الثلاثاء بقتل مواطنه الأسود جورج فلويد في قضية هزّت الولايات المتّحدة وأظهرت الانقسامات العرقية العميقة في المجتمع الأميركي.
وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط) حيث قضى فلويد في مايو اختناقاً بعد أن ركع شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق في حين كان هو مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس، إنّ جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستُعقد في 16 يونيو
وقالت محكمة مقاطعة هينيبين في مدينة مينيابوليس (الغرب الأوسط) حيث قضى فلويد في مايو اختناقاً بعد أن ركع شوفين على رقبته لأكثر من تسع دقائق في حين كان هو مكبّل اليدين ويستغيث للسماح له بالتنفّس، إنّ جلسة النطق بالعقوبة في هذه القضية ستُعقد في 16 يونيو
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