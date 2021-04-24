وقفات تضامنية في غزة

المصدر: غزة ■ د.ب.أ

شارك مئات الفلسطينيين في وقفات تضامنية في مناطق متفرقة من قطاع غزة أمس، للتنديد بممارسات إسرائيل في شرق القدس.

وجرت الوقفات عقب أداء صلاة الجمعة وتخللها رفع الأعلام الفلسطينية ومجسمات للمسجد الأقصى في شرق القدس، ولافتات مكتوبة تدعو إلى انتفاضة من أجل المقدسات.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» محمود الزهار، خلال وقفة في مدينة غزة، إن إسرائيل تتعمد تصعيد الاعتداءات في القدس منذ بداية شهر رمضان.

بدورها، طالبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» بموقف عربي وإسلامي عاجل للدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، معتبرة أن المدينة تتعرض لـ«هجمة إسرائيلية شرسة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news