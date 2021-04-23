السفير الأميركي يغادر موسكو إلى واشنطن للتشاور

المصدر: موسكو ■ د.ب.أ

نقلت وكالة «تاس» الروسية عن مصدر مطلع أن السفير الأميركي في روسيا، جون سوليفان، غادر، أمس، على متن رحلة جوية متوجهة إلى لندن في طريقه إلى واشنطن.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، طرد الأسبوع الماضي 10 دبلوماسيين روس، وفرض عقوبات كبيرة على الاقتصاد الروسي، كوسيلة لمعاقبة الكرملين على مزاعم بالتدخل في الانتخابات، والتورط في خرق إلكتروني كبير.

وردت روسيا بالمثل، وأمرت بمغادرة 10 دبلوماسيين أميركيين البلاد، كما اقترحت عودة سوليفان إلى واشنطن للتشاور مع الإدارة.

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